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У жительницы села Кайырма-Арык обнаружили незаконно срубленные ели

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В службу общественной безопасности Ак-Сууйского РОВД поступила информация о том, что у жителя села Кайырма–Арык в огороде лежат незаконные срубы леса. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, провести проверку данной информации было поручено сотрудникам туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области.

"При проверке у жительницы села Кайырма-Арык М.А. в огороде были обнаружены незаконно срубленные ели общим количеством 5 штук и длинной 5 метров каждая.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП Ак-Сууйского РОВД. Ведётся следствие".


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URL: https://www.vb.kg/417001
Теги:
Иссык-Кульская область, нарушения, вырубка деревьев
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