У жительницы села Кайырма-Арык обнаружили незаконно срубленные ели

В службу общественной безопасности Ак-Сууйского РОВД поступила информация о том, что у жителя села Кайырма–Арык в огороде лежат незаконные срубы леса. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, провести проверку данной информации было поручено сотрудникам туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области.

"При проверке у жительницы села Кайырма-Арык М.А. в огороде были обнаружены незаконно срубленные ели общим количеством 5 штук и длинной 5 метров каждая.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП Ак-Сууйского РОВД. Ведётся следствие".