"Роскосмос" и бренд DNK Russia запустили линейку модной одежды

Госкорпорация "Роскосмос" и бренд DNK Russia начали выпуск коллекции модной одежды для жизни. Об этом пишет Лента.ру.

Дизайнеры представили публике спортивные костюмы, свитшоты, футболки, куртки и платья с сублимированным принтом. Основная идея данного сотрудничества – совмещение экипировки космонавта и повседневной одежды. Например, в линейку вошли комбинезоны, которые повторяют детали скафандра космонавта Юрия Гагарина и при этом соответствуют современным тенденциям. По словам дизайнеров российского бренда сестер Анны и Ольги Ничковых, результатом партнерства стала "стильная одежда с исторической значимостью".

Презентация новой коллекции прошла в Москве в Музее космонавтики. Модели демонстрировали наряды, дефилируя по спиральному пандусу на фоне космических ракет. В качестве почетных гостей в зале присутствовали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и губернатор Калужской области Владислав Шапша.