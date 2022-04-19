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"Роскосмос" и бренд DNK Russia запустили линейку модной одежды

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- Анастасия Карелина
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Госкорпорация "Роскосмос" и бренд DNK Russia начали выпуск коллекции модной одежды для жизни. Об этом пишет Лента.ру.

Дизайнеры представили публике спортивные костюмы, свитшоты, футболки, куртки и платья с сублимированным принтом. Основная идея данного сотрудничества – совмещение экипировки космонавта и повседневной одежды. Например, в линейку вошли комбинезоны, которые повторяют детали скафандра космонавта Юрия Гагарина и при этом соответствуют современным тенденциям. По словам дизайнеров российского бренда сестер Анны и Ольги Ничковых, результатом партнерства стала "стильная одежда с исторической значимостью".

Презентация новой коллекции прошла в Москве в Музее космонавтики. Модели демонстрировали наряды, дефилируя по спиральному пандусу на фоне космических ракет. В качестве почетных гостей в зале присутствовали глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и губернатор Калужской области Владислав Шапша.


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URL: https://www.vb.kg/417005
Теги:
дизайн, мода, Россия, в мире, космос
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