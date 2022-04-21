Талант Мамытов ввел общественность в заблуждение?

Торага ЖК Талант Мамытов сегодня на замечание депутата Дастана Бекешева о том, что охрана чересчур придирается к одежде посетителей Жогорку Кенеша, заявил, что дресс-код касается только сотрудников аппарата.

"Все остальные могут одеваться в соответствии со своими возможностями", - сказал он.

Между тем, как сообщил редакции vb.kg читатель, охрана Жогорку Кенеша по-прежнему не пускает посетителей, чей внешний вид не соответствует так называемому дресс-коду Жогорку Кенеша.

Напомним, согласно регламенту ЖК, "все граждане при посещении административного здания ЖК КР должны быть в одежде делового стиля, соответствующей официальному характеру деятельности государственного органа Кыргызской Республики. Ношение спортивной, вызывающей и экстравагантной одежды не допускается".

Значит ли это, что торага ЖК Талант Мамытов просто на просто не знаком с этими правилами или его заявление можно расценивать как указание аппарату ЖК слегка смягчить требования охраны.

С другой стороны, регламент ЖК принимается самими депутатами и пусть даже сам спикер не может самовольно что-либо поменять. Наверное, было бы разумнее Таланту Мамытову предложить народным избранникам изменить правила посещения ЖК, а не делать заявления, противоречащие регламенту ЖК.

Из всего вышесказанного невольно приходишь к выводу, что Талант Мамытов либо не знаком со всеми этими правилами, либо ввел общественность в заблуждение.