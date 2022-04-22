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В Кыргызстане на 22 апреля новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 22 апреля новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 983 случая заражения COVID-19.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 11 человек.

За весь период выздоровели – 196 371 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 3 человека. На амбулаторном лечении – 26 человек.


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URL: https://www.vb.kg/417159
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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