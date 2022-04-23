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Клинический диагноз: Опасны те, кто не хочет лечиться

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- Нина Ничипорова
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Туберкулез сегодня - это по-прежнему социально значимое и, как считают врачи, самое опасное из всех инфекционных заболеваний. Болезнь не только не побеждена, напротив, она приумножила свою ужасающую сущность. И COVID, можно сказать, придал ей сил, так как он поражает легкие и ослабляет иммунную систему. Поэтому может стать спусковым крючком, который способен активизировать палочку Коха, благополучно дремавшую у большинства взрослого населения страны. Активность туберкулеза наблюдается во всем мире. По данным ВОЗ, в Европе заболевают туберкулезом каждый час 30 человек.

Что делается в нашей стране сейчас, чтобы не допустить распространения туберкулеза, рассказали врачи и сотрудники проекта "Вылечить туберкулез".

Нет оснований для эпидемии

Санжар Темирбеков, специалист проекта ЮСАИД "Вылечить туберкулез":

Предполагают, что за пандемией COVID–19 начнется эпидемия туберкулеза, поскольку якобы люди не получали в тот период должного лечения, не обследовались своевременно. Ваше мнение?

- В условиях чрезвычайной ситуации нами был разработан алгоритм оказания противотуберкулезных услуг. Например, пациентам разрешалось брать запас лекарств на 14 дней домой и принимать их под видеонаблюдением медсестры. Тогда при поддержке проекта Национальный центр фтизиатрии и ведущая противотуберкулезная лаборатория были переориентированы для лечения ковида. Нам удалось модифицировать информационную систему управления лабораторными данными, разработанную для противотуберкулезной службы, для включения в нее еще и результатов анализов на COVID. В ЦСМ и стационарах перебоев с препаратами не было. Думаю, что мнения о якобы предстоящей эпидемии туберкулеза беспочвенны.

Самое страшное - остановить терапию

Ырыс Иманходжаев, врач–эпидемиолог департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава:

Как происходит работа с больными?

- Если у пациента выявили открытую легочную форму туберкулеза, значит, он может выделять палочку Коха и заражать других людей. Врачи отправляют в санэпидслужбу экстренное извещение о таком больном, и начинается эпидрасследование по этому факту. Выявляются люди, которые наиболее плотно и часто контактировали с ним в последние месяца три и могли заразить его или, наоборот, заразиться от него.

Согласно рекомендациям ВОЗ, от начала проявления первых симптомов начинается период, когда больной опасен для окружающих, И с момента установления диагноза начинается выявление лиц, которые тесно контактировали с заболевшим последние три месяца. Список, в котором оказываются обычно члены семьи, друзья, сослуживцы заболевшего, передается в ЦСМ, и врачи обследуют их. Причем наблюдение ведется через каждые полгода в течение двух лет. На момент обследования у человека может и не быть выраженных симптомов туберкулеза. Процесс может начаться через полгода, через год. Все зависит от иммунной системы организма.

У детей до пяти лет ВИЧ–инфицированных иммунная система слабая. Поэтому детям после пробы на Манту и людям с ВИЧ, как правило, назначают специальное лечение на полгода, так называемую химиопрофилактику. После чего у них не будет активной формы туберкулеза.

Самое страшное, что может сделать человек, болеющий туберкулезом, - устроить даже минимальный пропуск в лечении: устойчивость микробактерии к антибиотикам развивается очень быстро, и туберкулез легко мутирует в стадию невосприимчивости к лекарствам.

Бонус за лечение

Фируза Чиншайло, сотрудник Красного Полумесяца:

- Проблемных пациентов с открытой формой туберкулеза, которые отказываются от лечения или могут в любой момент бросить его, или были потеряны для наблюдения по каким–то обстоятельствам, в стране еще немало. Чаще всего - это мигранты внешние и внутренние, лица без определенного места жительства, а также употребляющие инъекционные наркотики. Наша цель - привлечь каждого больного к лечению.

Судя по перечисленным категориям, сделать это непросто?

- Не скрою, сложно наладить доверительные отношения с такими больными, не говоря о том, что их сначала надо еще найти. Часто сталкиваемся с тем, что больные, которые начали лечиться, а потом бросили, не сообщают своего точного адреса. Вместе с волонтерами из числа уже вылечившихся от туберкулеза находим.

Как правило, они соглашаются на лечение. И мы помогаем им выдержать курс терапии.

Существует и такой вид поддержки, как денежно–ваучерный. Ежемесячно больным, если они лечатся, выдается ваучер на сумму в пределах одной тысячи сомов. На эти деньги они могут приобрести продукты питания.

первые симптомы

- Резкое похудение, кашель с мокротой в течение 2–3 недель, периодически повышенная температура до 37,3 градуса, потливость по ночам, общая слабость и упадок сил, боль в груди - все это начальные проявления туберкулезной инфекции. Вот почему так важно проходить ежегодно флюорографию, которая своевременно выявит очаг заболевания. Тем более что здоровый человек может подцепить туберкулез в любой момент при общении с больным, при кашле, чихании, - сказала клинический руководитель ГСВ Новопавловки Венера Ургазиева. - Туберкулез излечим. Если пациент переболел и лечился, он неопасен для окружающих. Опасны те, кто плохо лечился или не лечился. Это значимая проблема для всего мира, около 9 млн. человек ежегодно заболевают и почти 2 млн. из них умирают.

Болеют не только бедные, но и богатые

Ильгиз Абдырасулов, клинический специалист проекта "Вылечить туберкулез":

Помнится, несколько лет назад было много споров и сомнений по поводу амбулаторного лечения туберкулеза. Что можете сказать сегодня?

- Амбулаторное лечение туберкулеза полностью себя оправдало. Тем более что сегодня этому способствуют и технические возможности. Если врачи видят, что человек стремится к излечению, то он может не приходить каждый день за лекарствами в ЦСМ или ФАП. Он по WhatsApp отправляет видео медсестре в момент приема лекарства. Некоторым больным препараты домой приносит патронажная сестра, они принимают их под ее наблюдением или также под видеоконтролем.

В своих назначениях мы основываемся на рекомендациях ВОЗ, используем новейшие схемы лечения каждого пациента в зависимости от формы туберкулеза. Перед назначением препарата каждый пациент сдает тест на лекарственную чувствительность. Также используем и новейшие операционные схемы лечения, которые ВОЗ начала недавно рекомендовать.

Вы говорите о лечении. А каков уровень диагностики этого заболевания?

- Улучшилась диагностика туберкулеза за счет реструктуризации лабораторной службы в Чуйской области и внедрения системы управления качеством в этих лабораториях. И, конечно, постоянно проводим информационные кампании среди населения для профилактики этого заболевания, снижения стигмы и дискриминации в отношении таких больных. Туберкулезом ведь болеют не только бедные, но и вполне благополучные люди.

Выкарабкался благодаря поддержке

- В октябре мне поставили диагноз: туберкулез правого легкого, - говорит 50–летний Асанбек. - О том, что болею, даже не подозревал. Была, конечно, слабость, кашлял, думал, что это последствия коронавируса, мол, пройдет. О том, что у меня туберкулез, выяснилось случайно. Работодатель потребовал принести справку о прохождении медкомиссии. Сделал флюорографию, и меня ошарашили, сказали, что рентгеновский снимок странный, и надо обратиться в тубдиспансер. Здесь диагноз и поставили. Пояснили, что, скорее всего, ковид разбудил дремавшую во мне палочку, ослабленный иммунитет не смог ее побороть.

Первое время был полный шок и у меня, и у жены. Я ведь и не пью, и не курю. А у нас в подсознании навсегда забито, что туберкулез - болезнь голодных, бездомных, бедных. Лечился дома, думал, не выдержу. Честно скажу, что лечение непростое. Но меня поддержали волонтеры Красного Полумесяца, семья. Благодаря им я выкарабкался. И теперь помогаю другим победить болезнь.


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URL: https://www.vb.kg/417195
Теги:
туберкулез, Кыргызстан, медицина
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