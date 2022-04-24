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Глава государства поздравил сотрудников и ветеранов органов статистики

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- Анастасия Карелина
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Пресс-служба президента Кыргызской Республики сегодня, 24 апреля, распространила поздравление Садыра Жапарова с Днем статистики. vb.kg приводит весь текст поздравления работников государственной статистики с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны статистики Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

За последнее десятилетие в нашей стране произошло много изменений. Однако цели и задачи статистической службы, такие как обеспечение официальной статистикой нашего общества, нашей страны и международного сообщества, не изменились. Национальная статистика сегодня в полной мере отвечает предъявляемым ей требованиям, использует современные методы сбора, обработки и распространения статистических данных.

Сегодня официальная статистика является важным инструментом государственного управления, так как именно на ее основе формируются прогнозы социально-экономического развития страны. Без статистики невозможно было бы получить реальные показатели социально-экономической ситуации в стране, определить стратегию и тактику развития государства. Неслучайно статистику называют историей страны в цифрах.

В настоящее время перед органами статистики стоят новые задачи по ускорению процесса модернизации статистической системы за счет внедрения современных цифровых информационных технологий, направленных на повышение и расширение эффективности производства официальной статистики в соответствии с общепринятыми международными стандартами и правилами.

Как известно, в республике прошел первый этап переписи населения и жилищного фонда. Я возлагаю надежды на успешное завершение всех этапов этого важнейшего государственного мероприятия, в ходе которого мы должны получить реальные данные.

Уважаемые работники и ветераны органов статистики!

Уверен, что ваша преданность делу статистики и качественная, достоверная статистическая информация будут способствовать реализации амбициозных и масштабных целей для нашего отечества и нашего народа.

Желаю Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни", - написал президент.


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URL: https://www.vb.kg/417236
Теги:
праздник, президент, статистика, поздравление, Садыр Жапаров
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