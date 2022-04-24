Торага Жогорку Кенеша поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

"От себя лично и от имени Жогорку Кенеша искренне поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи, который символизирует духовное очищение, возрождение и продолжение жизни. Многовековые традиции Пасхального праздника имеют большое нравственное значение, укрепляют надежду и веру, стремление помогать ближним.

Уверен, что к этим поздравлениям присоединяются представители всех наших религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий Кыргызстана. Согласно Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере усилия государства направлены на совершенствование механизмов обеспечения принципа свободы вероисповедания, развитие государственно-конфессионального сотрудничества и регулирование деятельности религиозных объединений.

В этом направлении важно отметить плодотворную деятельность Русской православной церкви, Бишкекской и Кыргызстанской епархии, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

Еще раз поздравляю православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи и желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в нашей стране всегда царит мир, согласие и процветание!", - написал Талант Мамытов.