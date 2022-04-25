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В Бишкеке прошел танцевальный фестиваль в помощь детям с онкологией

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 23 апреля прошел благотворительный танцевальный фестиваль "Дыхание танца" в городском доме культуры "Диалог" совместно с общественным благотворительным фондом Help The Children-SKD.

Организаторы фестиваля сообщают, что в нем приняли участие детские, юношеские и взрослые танцевальные коллективы по всем направлениям хореографии, при этом максимальный возраст участников не ограничивался.

Для всех руководителей танцевальных коллективов фестиваля были предусмотрены дипломы от департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека.

Также в рамках этой акции в Малом зале состоялся шахматный турнир среди детей совместно с детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ).

Оба мероприятия проводились при поддержке департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека с целью привлечения внимание общественности к вопросам детской онкологии. Все собранные средства со взносов пойдут на помощь подопечным детям фонда.

ОБФ Help the Children – SKD основан в 2007 году Еленой Коневой. Организация оказывает помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями и их семьям.


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URL: https://www.vb.kg/417272
Теги:
мэрия, онкология, танцы, фестиваль, Бишкек
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