В Мексике из отходов производства текилы начали делать кирпичи

Мексиканский бренд текилы Kendall Jenner 818 Tequila начал выпуск кирпичей из мякоти агавы - отходов производства напитка. Об этом сообщает Fast Company.

Известно, что первая партия блоков пойдет на строительство школьной библиотеки и дегустационного зала ликероводочного завода в штате Халиско.

На каждый литр текилы после ферментации приходится примерно пять килограммов мякоти агавы. Кирпичи состоят из жмыха на 10-15 процентов, и на 5 процентов - из других отходов дистилляции. Они служат связующим материалом для глины, воды и прочих компонентов.

Сырье смешивается, заливается в деревянные формы и застывает. После этого блоки достают и кладут высыхать на солнце на три дня. Интересно, что кирпичи из агавы не нужно обжигать, то есть их углеродный след может быть нулевым.

Технологию производства строительных блоков наладил эксперт по биоклиматической архитектуре Эрик Ибарра. По его словам, индейцы использовали кирпичи из мякоти агавы еще сотни лет назад, их можно даже увидеть в стенах пирамид майя.