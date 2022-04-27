В Кыргызстане на 27 апреля выявлен один новый случай заражения COVID-19

В Кыргызстане на 27 апреля зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 991 случай заражения COVID-19.

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 4 человека.

За весь период выздоровели – 196 397 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

На сегодняшний день на стационарном лечении по республике пациентов нет, на амбулаторном лечении находятся 11 человек.