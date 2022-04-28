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В Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка в пользу детей с онкологией

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке завтра, 29 апреля, в 14.00 пройдет благотворительная ярмарка "Сундук предков", организованная фондом "Help the children-SKD", который помогает детям с онкологией.

Как сообщает пресс-служба фонда, ярмарка приурочена ко Дню города и пройдет на центральной площади возле памятника Курманжан Датки.

В продаже будут представлены посуда и сувениры, турецкая женская одежда и обувь с 70%-скидкой, а также изделия ручной работы подопечных детей фонда. Кроме этого, будет свежая выпечка, сделанная руками родителей и детей.

Акция поводится при поддержке Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, с целью привлечения внимания общественности к вопросам детской онкологии.

Организаторы отмечают, что мероприятие носит благотворительный характер. Все собранные средства с продаж в стопроцентном объеме пойдут на помощь подопечным детям фонда.


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URL: https://www.vb.kg/417438
Теги:
благотворительность, дети, онкология, ярмарка
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