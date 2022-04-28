"Кыргыз Почтасы" и China Post Group подписали меморандум о сотрудничестве

ГП "Кыргыз Почтасы" и почтовая администрация КНР China Post Group подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития Кыргызстана.

Подписание состоялось сегодня, 28 апреля, в режиме видеоконференции.

Заместитель министра цифрового развития Абдисамат Сагымбаев поприветствовал делегацию почты Китайской Народной Республики и отметил, что по итогам встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Председателя КНР Си Цзиньпина в феврале нынешнего года было принято Совместное заявление, в котором главы двух государств считают важным использование транспортного и транзитного потенциалов в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь" и развитие всех существующих и новых маршрутов.

Председатель корпорации China Post Group Лю Ай Ли отметил важность сотрудничества между почтовыми администрациями, и выразил готовность в укреплении тесных связей, развития электронной коммерции и обмена опытом. А также заявил о готовности реализации совместных проектов в сфере предоставления финансовых, банковских услуг с Postal Savings Bank of China, и возможность открытия учебного заведения в Кыргызской Республике для обучения специалистов в области почтовой связи, посредством установления отношений между ГП "Кыргыз почтасы" и Шицзячжуаньским профессионально-техническим колледжем почты и телекоммуникаций.

Генеральный директор "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев отметил, что электронная коммерция в КНР является самой большой и быстро развивающейся в мире. Он заверил, что "Кыргыз почтасы" готово стать надежным партнером China Post Group в развитии и реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпиня "Шелковый путь электронной коммерции", посредством наземного обмена международными почтовыми отправлениями между Кыргызстаном и Китаем через КПП "Торугарт" и КПП "Иркештам".