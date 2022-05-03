Президент Ирана поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Орозо айтом

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"Орозо айт – это праздник обращения к душе, очищения человеческой природы и пожинания плодов добрых дел. Убежден, что празднование священного месяца укрепит единство и братство мусульманского сообщества", - говорится в поздравительном послании.

Сейед Эбрахим Раиси пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, успехов в работе, а народу Кыргызстана - благополучия и процветания.