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Талант Мамытов: Конституция была дорожной картой независимости нашей страны

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- Анастасия Карелина
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Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил соотечественников с Днем Конституции.

vb.kg приводит весь текст поздравления главы парламента.

"Уважаемые соотечественники!

От имени Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с 5 мая – Днем Конституции Кыргызской Республики!

Именно в этот день в 1993 году была принята наша Конституция, которая заложила фундамент развития нового государства, определила баланс разделения властей и создала условия для определения будущего независимого суверенного Кыргызстана.

Однако не секрет, что за прошедшие 29 лет основной документ страны претерпел множество изменений и обновлений.

Последний вариант Конституции был вынесен на всенародный референдум 11 апреля 2021 года. Наши граждане с пониманием главных целей предложенных поправок, направленных на повышение ответственности глав государств и создание условий для дальнейшего развития страны, поддержали законопроект.

День принятия нашей первой Конституции останется важным днем в истории Кыргызстана, потому что именно она была главной дорожной картой независимости нашей страны.

Дорогие кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с Днем Конституции и желаю нашей многонациональной стране единства и мира. Призываю каждого гражданина соблюдать законы и трудиться для процветания Кыргызстана", - пожелал Талант Мамытов.


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URL: https://www.vb.kg/417672
Теги:
Конституция, праздник, Жогорку Кенеш, поздравление, Талант Мамытов
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