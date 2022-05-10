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30-летие дипотношений: главы МИД КР и Ирана обменялись поздравлениями

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- Алина Мамаева
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10 мая 2022 года министры иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Исламской Республики Иран Амир Хоссейн Абдоллахиян обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

В поздравительном послании Жээнбека Кулубаева, в частности, сообщается следующее:

"Примите мои искренние поздравления по случаю 30-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран.

Кыргызская Республика и Исламская Республика Иран являются примером дружественного взаимовыгодного сотрудничества, основанного на глубокой исторической дружбе, общности нравственных и культурных ценностей двух народов.

Отрадно отметить, что за прошедшие годы в результате активных усилий сторон установлены политические контакты на высшем и на высоком уровнях, налажено эффективное торгово-экономическое сотрудничество в рамках кыргызско-иранской межправительственной комиссии и укрепляются межрегиональные связи.

В поздравительном послании Амира Хоссейна Абдоллахияна отмечено:

"К счастью, две страны, опираясь на многие исторические, культурные, религиозные и цивилизационные общности, а также принципы добрососедства, поддерживали искренние дружественные отношения в течение 30 лет. Дипломатические официальные лица и ведомства двух стран играли значительную, выдающуюся роль не только в сфере защиты неприкосновенности и охраны, но и в сфере развития взаимных связей и отношений.

Уверен, что эта важная миссия в ближайшие годы также будет в центре нашего внимания, а внешнеполитические ведомства двух стран приложат все усилия, чтобы задействовать возможности для достижения важных целей, обозначенных лидерами двух стран".


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URL: https://www.vb.kg/417805
Теги:
Иран, Кыргызстан
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