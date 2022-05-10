Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси пригласил Садыра Жапарова в Тегеран

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси направил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Провозглашение независимости Кыргызской Республики открыло новый этап в давних отношениях между двумя народами, уходящими корнями в историю и культуру региона и еще более сблизило их чем когда-либо прежде. Культурно-цивилизационные общности и общие национальные традиции являются огромным достоянием, составляющим основу взаимных отношений.

За тридцать лет дипломатических отношений Исламской Республикой Иран были предприняты весомые усилия для расширения двухстороннего взаимодействия. Отношения между двумя странами охватывают широкий спектр вопросов, результатом которых стало подписание более чем 120 документов о сотрудничестве на разных – государственных, областных, межведомственных, правительственных и частных уровнях.

Без сомнения, взаимные встречи на высоком уровне и продолжение взаимных консультаций, будут способствовать дальнейшему расширению отношений во всех сферах и приведут к принятию ключевых мер в укреплении связей между двумя дружественными народами", - говорится в поздравительном послании.

Сейед Эбрахим Раиси пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом Тегеран и пожелал ему здоровья и успехов, а народу Кыргызской Республики гордости и благополучия.