Акылбек Жапаров назвал самые лучшие инвестиции в Кыргызстане

Инвестиции в человеческий капитал наряду с активным приоритетом зеленой экономики - определяющие направления политики развития государства. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сказал в ходе выступления на Бишкекском форуме человеческого развития. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Форум организован кабинетом министров и группой Всемирного банка.

"Президент КР в своем выступлении 4 апреля текущего года отметил, что нашим самым главным богатством являются сами люди, а главным ключом к успеху - человеческие ресурсы. Глава государства объявил инвестиции в развитие народа, образование, здравоохранение и культуры самыми лучшими инвестициями. Это является нашей новой общенациональной задачей", - сказал Акылбек Жапаров, добавив, что в этих целях повышены заработные платы работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты, а в июле текущего года будет повышен размер социальных пособий.

Председатель кабмина продолжил, что более двух третей населения республики составляют люди младше 30 лет, что является большим преимуществом.

"В качестве молодой страны мы должны вкладывать в свое будущее. Чем больше страна инвестирует в свой народ, тем больше она получает взамен. Исследования показывают, что лишь 1 дополнительный доллар, вложенный в дошкольное образование, дает доход национальной экономике в размере от 6 до 17 долларов. Мы хотим добиться таких результатов, при которых наши дети будут в совершенстве владеть государственным, официальным и английским языками. Наши дети должны иметь возможность устраиваться на работу по всему миру и быть конкурентоспособными. Мы приложим для этого все усилия", - сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что последние мировые события и волатильность на международных рынках вынудили кабмин пересмотреть амбициозную программу и выработать антикризисный план для смягчения и преодоления внешних шоков, на что предусмотрено более 126 млрд сомов.

"За последние 30 лет привлеченные финансовые средства направлялись на бюджетную поддержку, сферы транспорта и энергетики. Теперь мы будем направлять средства, привлеченные на бюджетную поддержку, на человеческое развитие – в образование и здравоохранение, на социальный сектор. Для сфер транспорта и энергетики мы открываем возможности для частных инвестиций, для этого будут созданы все необходимые условия", - сказал он.