В Жайылском районе мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения заявителю

В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 мая в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы по факту поступления мужчины с ножевым ранением. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено личность мужчины, которым оказался Ш.Д., 1994 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан П.Г., 2001 года рождения. По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве ссоры между мужчинами.

В настоящее время проводится все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Досудебное производство продолжается.