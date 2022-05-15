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В Жайылском районе мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения заявителю

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- Назгуль Абдыразакова
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В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 мая в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы по факту поступления мужчины с ножевым ранением. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено личность мужчины, которым оказался Ш.Д., 1994 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан П.Г., 2001 года рождения. По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве ссоры между мужчинами.

В настоящее время проводится все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/417987
Теги:
задержание, поножовщина, ранение, Чуйская область
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