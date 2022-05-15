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Четыре крупных госкомпаний перешли на баланс МЦР

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- Назгуль Абдыразакова
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Четыре госкомпании из ведения Фонда управления государственного имущества передали в Министерство цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным имеется в виду о следующих компаниях:

• ОАО "Кыргызтелеком";

• ОАО "Евразийский Сберегательный Банк";

• ЗАО "Альфа Телеком";

• ОАО "ТНК "Дастан".

Министерство по решению кабмина будет осуществлять полномочия акционера, а также вносить предложения по кандидатурам для избрания в органы управления этих компаний.

Главная цель передачи вышеперечисленных предприятий в управление МЦР – максимально укрепить материально – техническую базу, сформировать высоко технологический цифровой Холдинг с высокой финансовой устойчивостью и возможностью привлечения инвестиций на развитие страны. К примеру на базе , того же ТНК "Дастан" планируется создать крупный дата-центр. Это позволит консолидировать все информационные системы и обеспечить катастрофоустойчивость и решить самое главное – проблемы информационной безопасности нашей страны.

ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Кыргызтелеком" - оптимизация тарифной политики в части государственных потребителей; построение единой национальной биллинговой системы и развитие беспроводных технологий в области цифровой экономики.

ОАО "Евразийский Сберегательный банк" - оцифровка всех бизнес процессов банка, дистанционное банковское обслуживание (цифровой банк) полностью электронный оборот в бизнес-процессе, единый электронный центр управления банком для руководителей и электронная база знаний по бизнес-процессам для сотрудников, создание системной финансовой банковской архитектуры, как открытой экосистемы.


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URL: https://www.vb.kg/417990
Теги:
Альфа Телеком, Кыргызтелеком, Кыргызстан
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