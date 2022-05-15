В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве денег у жителя Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 49-летний житель Джалал-Абада обратился с заявлением в областную милицию. По словам потерпевшего, неизвестный парень 31 марта текущего года в 3 часа ночи пробрался в его дом словесно угрожая мужчине отнял у него ноутбук и телефон марки "Редми", насильно посадил мужчину в машину. Грабитель отвез его в поле, избив вымогал 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов, а потом привез обратной домой.

Данный факт был зарегистрирована в ЕРПП Жалал-Абадского РОВД и возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

6 апреля 2022 года был задержан в качестве подозреваемого житель Сузакского района Ш.М. 1997 г.р. мера пресечения на основании санкции суда избрана в виде содержания под стражей в ИВС сроком на 2 месяца.