Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

552  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пушистая гроза мышей

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для красивой кошечки. Животному, которое вы видите на фото, год. Кошечка здоровая, привитая и уже стерилизованная. Умеет ловить мышей. Будущему хозяину кошечку привезут. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Ее зовут Лайка

"Добрые руки" представляют вашему вниманию молодую собачку. Нашу подопечную зовут Лайка. Это очень дружелюбное создание. Лайка легко находит общий язык как с другими собаками, так и с кошками. Если у вас уже есть домашний питомец, Лайка может стать ему хорошей подругой. Собаке сейчас десять месяцев. Она здорова, привита и стерилизована. Воспитывалась собачка в семье американских друзей фонда. Кстати, лает Лайка только по делу. На новое место жительства собаку привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Жизнерадостная кроха

Пристраивается щеночек. Это маленькая девочка. Животное здоровое, обработанное от блох и глистов, привитое. Перед вами маленькая жизнерадостная помощница. Стерилизацию собачки в возрасте семи месяцев организация гарантирует взять на себя. Понравилась наша кроха? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Прелесть по имени Ночка

А эту прелесть зовут Ночка. Котенку сейчас всего полтора месяца. Это здоровое и чистенькое существо. Кошечка забавная и игривая. Знает, что такое лоток. Захотите познакомиться с ней ближе, обращайтесь по следующему телефону: 0(709)784-537.

Очаровательный метис

Внимание! vb.kg и "Добрые руки" ищут дом для молодой собачки. Предполагаем, что это метис, и один из родителей животного был таксой. Собачка очень ориентирована на человека. Хорошо ладит с другими животными. Кроме того, хороший охранник. Лает басом, но исключительно по поводу. Звоните по номеру: 0(555)903-907.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418003
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  