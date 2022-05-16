Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пушистая гроза мышей

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для красивой кошечки. Животному, которое вы видите на фото, год. Кошечка здоровая, привитая и уже стерилизованная. Умеет ловить мышей. Будущему хозяину кошечку привезут. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Ее зовут Лайка

"Добрые руки" представляют вашему вниманию молодую собачку. Нашу подопечную зовут Лайка. Это очень дружелюбное создание. Лайка легко находит общий язык как с другими собаками, так и с кошками. Если у вас уже есть домашний питомец, Лайка может стать ему хорошей подругой. Собаке сейчас десять месяцев. Она здорова, привита и стерилизована. Воспитывалась собачка в семье американских друзей фонда. Кстати, лает Лайка только по делу. На новое место жительства собаку привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Жизнерадостная кроха

Пристраивается щеночек. Это маленькая девочка. Животное здоровое, обработанное от блох и глистов, привитое. Перед вами маленькая жизнерадостная помощница. Стерилизацию собачки в возрасте семи месяцев организация гарантирует взять на себя. Понравилась наша кроха? Тогда набирайте: 0(709)784-537.

Прелесть по имени Ночка

А эту прелесть зовут Ночка. Котенку сейчас всего полтора месяца. Это здоровое и чистенькое существо. Кошечка забавная и игривая. Знает, что такое лоток. Захотите познакомиться с ней ближе, обращайтесь по следующему телефону: 0(709)784-537.

Очаровательный метис

Внимание! vb.kg и "Добрые руки" ищут дом для молодой собачки. Предполагаем, что это метис, и один из родителей животного был таксой. Собачка очень ориентирована на человека. Хорошо ладит с другими животными. Кроме того, хороший охранник. Лает басом, но исключительно по поводу. Звоните по номеру: 0(555)903-907.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.