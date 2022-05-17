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Центробанк РФ поднял порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тысяч

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- Светлана Лаптева
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ЦБ разрешил российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран переводить за рубеж не более $50 тыс. в месяц при наличии счета. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов. Также банк России разрешил трудовым мигрантам переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере их зарплаты. До этого на них также распространялось ограничение в размере 10 тысяч долларов со счета и до 5 тысяч долларов без открытия счета.

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что ограничения действуют до 30 сентября.

"До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств", - разъясняет ЦБ.

ЦБ таким образом понемногу ослабляет ограничение на движение капитала для физических лиц, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его оценке, эта мера в том числе позволит упростить путешествия. Подспудно это должно способствовать и некоторому ослаблению рубля, ожидает он, "однако практика показывает, что значительного влияния на рубль эта мера не окажет". Увеличение лимита не приведет к пропорциональному росту объема переводов валюты за рубеж, говорит господин Матовников: количество людей, у которых есть такие деньги, в целом невелико, поэтому "лимит увеличивается в пять раз, а объем потенциальных переводов при этом - всего вдвое".

Ограничение сумм зарубежных переводов было установлено 6 марта в связи с нестабильностью рубля, вызванной началом военной операции на Украине и последовавшими санкциями. По данным ЦБ, в марте реальный эффективный курс рубля снизился на 21,6 процента. Однако в последнее время российская валюта начала укрепляться - ее реальный эффективный курс в апреле вырос на 34 процента.

Источник: Коммерсантъ


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URL: https://www.vb.kg/418058
Теги:
Россия, деньги
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