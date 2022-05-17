Гарантийный фонд начал выдавать обеспечение по исламским принципам

Гарантийный фонд и "Бакай Банк" подписали соглашение о сотрудничестве по предоставлению гарантий по исламским принципам финансирования.

Новый гарантийный продукт "Береке" запущен фондом в апреле в целях обеспечения обязательств субъектов предпринимательства, не имеющих достаточного залога для получения финансирования. Важно, что это первый гарантийный продукт в СНГ, который дает возможность бизнесменам получить гарантийную поддержку в соответствии с исламскими принципами финансирования.

Гарантийное вознаграждение взимается единовременно на сумму гарантии при выдаче финансирования.

Гарантийный продукт "Береке" позволяет предпринимателям привлекать гарантии фонда до 50 процентов от суммы финансирования. Максимально доступная сумма гарантии составляет 10 миллионов сомов сроком до трех лет. Стоимость гарантийного вознаграждения для таких приоритетных отраслей, как сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, обрабатывающая промышленность и туризм, составляет 2 процента, для других отраслей - 2,5 процента от суммы предоставленной гарантии.

Продукт уже согласован и одобрен со стороны Национального банка Кыргызстана и Шариатских советов коммерческих банков. Услугами продукта "Береке" может воспользоваться любой желающий предприниматель, кому интересны альтернативные финансовые инструменты.