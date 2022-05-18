Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

В Иране идут протесты из-за высоких цен

231  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иране проходят протесты из-за повышения стоимости продуктов в среднем в три раза, в итоге акций погиб один человек, сообщают СМИ.

В конце прошлой недели жители нескольких городов, возмущенные увеличением стоимости растительного масла, молочных продуктов, хлеба и других ключевых товаров, массово вышли на улицы. Увеличение стоимости товаров вызвано решением правительства, которое сократило субсидии на продукты питания.

Правоохранители, применяя дубинки и слезоточивый газ, разогнали порядка 300 митингующих и арестовали, как пишет издание IRNA, около 20 человек. По неофициальным данным, жертвой беспорядков стал житель города Дезфуль в юго-западной провинции Хузестан.

Министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди сообщил, что демонстрации носили локальный характер и не были широкомасштабными.

Чтобы запастись необходимым по старым ценам, жители Ирана выстаивают огромные очереди.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418127
Теги:
Иран, мировые новости, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  