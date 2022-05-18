В Иране идут протесты из-за высоких цен

В Иране проходят протесты из-за повышения стоимости продуктов в среднем в три раза, в итоге акций погиб один человек, сообщают СМИ.

В конце прошлой недели жители нескольких городов, возмущенные увеличением стоимости растительного масла, молочных продуктов, хлеба и других ключевых товаров, массово вышли на улицы. Увеличение стоимости товаров вызвано решением правительства, которое сократило субсидии на продукты питания.

Правоохранители, применяя дубинки и слезоточивый газ, разогнали порядка 300 митингующих и арестовали, как пишет издание IRNA, около 20 человек. По неофициальным данным, жертвой беспорядков стал житель города Дезфуль в юго-западной провинции Хузестан.

Министр внутренних дел ИРИ Ахмед Вахиди сообщил, что демонстрации носили локальный характер и не были широкомасштабными.

Чтобы запастись необходимым по старым ценам, жители Ирана выстаивают огромные очереди.