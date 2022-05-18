Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане

Национальный банк Казахстана 18 мая выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI, посвященные 60-летию со дня рождения композитора и исполнителя Батырхана Шукенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию "Изучая монеты - открывай Казахстан".

"Монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии - современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект Нацбанка в поддержку современного молодежного искусства", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что в дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта - граффити команды REPAS "Стена Батыра". По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено Нацбанку на безвозмездной основе.

Монета изготовлена из серебра пробы 925/1000 качеством proof массой 31,1 грамма диаметром 38,61 мм, номинал - 500 тенге, тираж - 5 000 штук.