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Реальные денежные доходы населения в 2021 году выросли на 7 процентов

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- Канат Кожоев
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Номинальные денежные доходы населения в 2021 году составили 541,8 миллиарда сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 19,9 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

При этом, объем реальных денежных доходов населения 2021 году в целом по республике сложился в размере 484,1 миллиарда сомов и по сравнению с предыдущим годом вырос на 7,1 процента.

Реальные денежные доходы на душу населения в 2021 году составили 6 тысяч 267,8 сома в месяц и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 5,3 процента.

Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике в 2021 году составили 6 тысяч 647,8 сома в месяц, и по сравнению с 2020 годом возросли на 18,2 процента.


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URL: https://www.vb.kg/418181
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан, деньги
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