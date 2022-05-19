Задержан при получении взятки инспектор Минэкологии

Сотрудниками ГКНБ задержан главный инспектор контрольно-инспекторской службы Базар-Коргонского района Джалал-Абадского регионального управления при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики С.Ч.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, он был задержан с поличным при получении денежных средств в размере 15 тысяч сомов.

"Установлено, что главный инспектор контрольно-инспекторской службы Базар-Коргонского района С.Ч.А. за сокрытие факта незаконно вырубленных зеленых насаждений на частной территории жителя Базар-Коргонского района, путем запугивания передачи материалов в правоохранительные органы и дальнейшего судебного разбирательства, вымогал денежные средства в размере 50 000 сомов.

По данному факту прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 УК КР (Вымогательство взятки). Задержанный водворен в ИВС ОВД Базар-Коргонского района.

В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия".