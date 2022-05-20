Погода
$ 81.15 - 82.15
€ 86.20 - 87.20

В России смягчили порядок операций с валютой. Но не для доллара и евро

243  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На сайте российского Центробанка сообщается о смягчении временного порядка операций с иностранной валютой.

Уточняется, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются - до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418232
Теги:
валюта, Россия, доллар, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  