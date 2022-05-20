В России смягчили порядок операций с валютой. Но не для долларов и евро

На сайте российского Центробанка сообщается о смягчении временного порядка операций с иностранной валютой.

Уточняется, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются - до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.