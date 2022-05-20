В Бишкеке проводят работу по освобождению зданий

По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова в столице ведется работа по освобождению зданий социального назначения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, начат процесс освобождения здания в жилом массиве "Красный строитель" по адресу: ул. Рабочая №1, которое предназначено под детский сад. Ранее с выездом на место со стороны Свердловского акимиата была организована рабочая комиссия по обеспечению доступа к дошкольному учреждению так, как собственник не спешил освобождать здание.

В ближайшее время будет проработан вопрос о передаче здания на баланс муниципалитета.

А в школах №4 и 53 организации, которые необоснованно занимают помещения внутри зданий образовательных учреждений также освобождают их. Тем самым создаются благоприятные условия для школьников.