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В Баете проходит встреча по просветительской политики в религиозной сфере

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Кульской области в селе Бает проходит координационная встреча "Информационно-просветительская политика в религиозной сфере" с участием государственной комиссии по делам религии КР, Центра исследования религиозной ситуации (ЦИРС), Центра религиоведческих исследований и общественного фонда "Гражданская инициатива Интернет-политики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, координационная встреча, посвящена повышению потенциала государственных органов в противодействии экстремизму посредством изучения подготовки контрнаративного контента, улучшении системы мониторинга и анализа религиозной ситуации в регионах Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/418559
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Иссык-Кульская область, религия
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