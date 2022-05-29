Министр обороны вручил Боевое знамя курсантам Военного института

Сегодня в честь 30-летнего юбилея Вооруженных Сил Кыргызстана состоялось вручение Боевого знамени курсантам Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

30 курсантов Военного института и военнослужащие войсковых частей 52806 и 10128, успешно преодолев 30-километровый марафон, прибыли на площадь "Ала-Тоо" в Бишкеке.

Будущим офицерам Боевое знамя вручили Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров, известный манасчы Самат Кочорбаев и президент Международной ассоциации манасоведов Талантаалы Бакчыев.

Также сегодня прапорщик Кайрат Рапиев, проходящий военную службу в Спортивном клубе армии ВС КР, совершил 207-километровый забег от села Кызыл-Орук Иссык-Кульской области до площади "Ала-Тоо" в кыргызской столице. Свой забег он посвятил юбилейной дате.