В Бишкеке девушки-волонтеры подрались с патрульными милиционерами (видео)

В соцсетях Кыргызстана обсуждают драку между сотрудниками патрульной милиции и девушками-волонтерами, которая произошла в субботу, 28 мая, в Бишкеке.

Известно, что инцидент произошел на пересечении Айтматова и Южной магистрали.

По версии девушек, они собирали средства на лечение больного ребенка, а сотрудник УПСМ обратился к ним с нецензурной бранью, а затем повалил одну из них на землю.

Как сообщила пресс-служба УПСМ, инспекторы прибыли на перекресток, чтобы регулировать движение автомашин из-за сбоя в работе светофора.

"Девушки создавали помеху водителям. Водители сами обратились с просьбой убрать их с проезжей части. Сотрудник попросил их уйти с дороги в целях безопасности участников дорожного движения. Девушки не подчинились требованиям правоохранителей и даже ударили и пнули сотрудника УПСМ", - рассказали в пресс-службе.

В УПСМ отмечают, что сотрудники не применяли силу против девушек. Их доставили в УВД Октябрьского района, их личности установлены, и они написали объяснительные.