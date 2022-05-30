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Певица Гульнур Асанова призвала забивать камнями прелюбодеев

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- Бактыгуль Акжолова
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Кыргызская актриса и певица Гульнур Асанова предлагает наказывать тех, кто совершает прелюбодеяние. Об этом сообщает NazarNews.kg

По данным СМИ, она написала на своей странице в социальной сети: "В Коране и в хадисах нашего пророка Мухаммеда наказание за супружескую измену - забивание камнями до смерти. Место сплетниц - ад!" написала Асанова.

"Мнение бывшей певицы, а ныне проповедницы Гульнур Асановой было встречено с возмущением. В настоящее время на Асанову планируется подать жалобу в правоохранительные органы"- пишет издание.


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URL: https://www.vb.kg/418653
Теги:
религия, шоу-бизнес, Кыргызстан, соцсети
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