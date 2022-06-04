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Кыргызский фильм "Сальвадор Дали" включен в программу МКФ в Палм-Спрингс

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- Анастасия Карелина
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Фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" включен в конкурсную программу 28 Международного фестиваля короткометражных фильмов в Палм-Спрингс (Palm Springs International Film Festival). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Смотр в США пройдет с 21 по 27 июня.

Palm Springs International Film Festival существует с 1990 года и считается одной из крупнейших площадок короткометражного кино в Северной Америке.

В этому году организаторы собрали кураторскую программу, состоящую из 300 фильмов. В их числе 38 мировых премьер, 17 международных премьер, 35 североамериканских премьер и 18 премьер США.

Ленту Элдияра Мадакима покажут 25 июня на кыргызском языке с английскими субтитрами. Картина создана на базе студии "Айтыш-фильм" при поддержке "Кыргызфильма" в 2021 году.


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URL: https://www.vb.kg/418856
Теги:
Кыргызфильм, США, фестиваль, фильм
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