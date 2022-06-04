Кыргызский фильм "Сальвадор Дали" включен в программу МКФ в Палм-Спрингс

Фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" включен в конкурсную программу 28 Международного фестиваля короткометражных фильмов в Палм-Спрингс (Palm Springs International Film Festival). Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Смотр в США пройдет с 21 по 27 июня.

Palm Springs International Film Festival существует с 1990 года и считается одной из крупнейших площадок короткометражного кино в Северной Америке.

В этому году организаторы собрали кураторскую программу, состоящую из 300 фильмов. В их числе 38 мировых премьер, 17 международных премьер, 35 североамериканских премьер и 18 премьер США.

Ленту Элдияра Мадакима покажут 25 июня на кыргызском языке с английскими субтитрами. Картина создана на базе студии "Айтыш-фильм" при поддержке "Кыргызфильма" в 2021 году.