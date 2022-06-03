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Марс Сариев: Конфискация дома отца Атамбаева - политтехнологический ход

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- Асия Канаева
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Марс Сариев прокомментировал vb.kg свое видение сегодняшней ситуации. По мнению политолога, конфискация дома отца экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, арест главы Министерства здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и перепалка, случившаяся между депутатом Жогорку Кенеша Адаханом Мадумаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, – звенья одной цепи. Возможно, эти три события должны были стать раздражителями, которые отвлекут внимание общества от других проблем.

"Когда был конфискован последний "дворец" Атамбаева, это было логично. Но какой смысл в конфискации старого недорогого дома его отца? Вроде бы, никакого. Однако это случилось. И сделано это было, мне кажется, преднамеренно. Но не для того, чтобы поднять рейтинг Атамбаева, а чтобы вызвать раздражение, возмущение", - сказал Марс Сариев.

По мнению политолога, события, произошедшие в последние дни, являются политтехнологическим ходом.

"Вчера был арестован министр здравоохранения. Это очень интересная фигура. Алымкадыр Бейшеналиев все время хайповал. И уголовные дела, согласитесь, не открываются за один день! Но задержали главу Минздрава почему-то именно сейчас. Потом случилась перепалка между Мадумаровым и Ташиевым. То есть мы наблюдаем целую череду вот этих раздражителей. Мне кажется, что здесь не все так просто. Видимо, эти события чем-то продиктованы", - продолжает Марс Сариев.

Сариев считает, что общественное мнение намеренно фокусируется на данных событиях, отвлекая внимание кыргызстанцев от чего-то более важного.

"У нас есть большие проблемы. Например, очень серьезная трещина на руднике Кумтор. А Кумтор должен был закрыть много статей расходов. Но всему происходящему может быть и другое объяснение. Помните, у Мао Цзэдуна был лозунг: "Пусть расцветает сто цветов!". В тот период правления лидера КНР поощрялись самые разные течения, в том числе либеральные, подняла голову оппозиция. А потом он просто всех "скосил", - добавил Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/418871
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Марс Сариев, Алымкадыр Бейшеналиев, Кумтор
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