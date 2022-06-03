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В столице с успехом прошёл фестиваль спорта "Жеткинчек"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице с успехом прошёл фестиваль спорта "Жеткинчек", посвящённый Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие проходило с 27 мая по 1 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе жилого массива "Арча-Бешик".

На фестивале приняли участие около 1 тысячи спортсменов по 6 видам спорта: таэквондо, дзюдо, греко-римская, вольная борьба, бокс и мини-футбол.

Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение спортивного мастерства участников соревнований, также выявление лучших спортсменов и команд общеобразовательных учреждений города Бишкека.

Фестиваль открыли вице-мэр города Бишкека Виктория Мозгачева, директор департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодёжью Мирлан Парханов, президенты федераций: Мелис Турганбаев (борьба), М. Сыдыков (футбол), А.Кадыров (таэквондо ГТФ), Ж.Колбаев (дзюдо).

Фестиваль начался с турнира по мини-футболу, в котором приняли участие 8 команд.

По итогам турнира:

1-е место – ФК Алай,

2-е место – ФК Асылбаш,

3-е место – команда СДЮШОР СИ.

Второй день фестиваля был посвящён таэквондо, и открыл мероприятие президент Федерации Алимбек Кадыров. Соревновались 126 спортсменов 8-9 лет и 10-11 лет среди мальчиков и девочек по росту и дисциплине "поинт-стоп".

На третий день прошли соревнования по греко-римской борьбе, где принимали участие более 200 участников в возрасте 10-12 лет в весовых категориях от 23 до 50 кг.

Поддержать участников пришли именитые спортсмены и их тренеры, такие как: Мейрамбек Ахмедов, Шухрат Ушуров, Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршенбеков и Атабек Азисбеков.

В соревнованиях по вольной борьбе участвовали более 250 детей в возрасте 10-12 лет по весовым категориям от 23 до 50 кг.

В этот же день 50 юных боксеров в возрасте 11-13 лет мерились силой на ринге.

В соревнованиях по дзюдо приняли участие 180 детей в возрасте 10-12 лет. На соревнования пришли главный тренер национальной сборной команды по дзюдо КР Абдужалил Юнусов и судейский директор Национальной федерации дзюдо Иван Райский.

В финальной схватке одновременно на 4-х коврах боролись за 1-е и 2-е места по дзюдо, греко-римской борьбе, таэквондо и вольной борьбе. Финал по боксу также проходил в этот день.


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URL: https://www.vb.kg/418883
Теги:
дети, спорт, Бишкек, Соревнования
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