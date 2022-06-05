Глава Минздрава водворен в СИЗО ГКНБ

Следственный судья Октябрьского районного суда города Бишкека избрал меру пресечения министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщили в горсуде.

Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения, одно из которых по статье о коррупции, где ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиарда сомов.

Также были задержаны замглавы Минздрава Улук-Бек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова и завотделом лекарственных средств и медизделий Султан Сатарбеков.

Отметим, после задержания было неизвестно, где именно находился министр здравоохранения.