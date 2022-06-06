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Нацбанк усилит проверки за отправителями и получателями переводов

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- Алина Мамаева
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Национальный банк собирается усилить требования к коммерческим банкам по соблюдению порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

Правлением регулятора подготовлен проект постановление предполагающий поправки в правила осуществления денежных переводов по СДП в Кыргызстан.

В частности, документом предлагается ввести в комбанках политику "знай своего клиента", которая определяет порядок надлежащей проверки клиента. При этом банк вправе выбрать применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода, с использованием риск-ориентированного подхода.

Также для предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности устанавливается лимит по отправке денежного перевода. Например, если сумма равна 70 тысячам сомов и выше либо эквиваленту этой суммы, то банк должен заполнить анкету о происхождении данных денег. Суммой ниже указанной достаточно обычной банковской проверки.

Кроме того, банк должен будет отказать отправителю денежного перевода и получателю денежного перевода в случае, если один из них находится в Санкционном перечне физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении есть сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/418963
Теги:
Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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