Нацбанк усилит проверки за отправителями и получателями переводов

Национальный банк собирается усилить требования к коммерческим банкам по соблюдению порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов.

Правлением регулятора подготовлен проект постановление предполагающий поправки в правила осуществления денежных переводов по СДП в Кыргызстан.

В частности, документом предлагается ввести в комбанках политику "знай своего клиента", которая определяет порядок надлежащей проверки клиента. При этом банк вправе выбрать применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода, с использованием риск-ориентированного подхода.

Также для предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности устанавливается лимит по отправке денежного перевода. Например, если сумма равна 70 тысячам сомов и выше либо эквиваленту этой суммы, то банк должен заполнить анкету о происхождении данных денег. Суммой ниже указанной достаточно обычной банковской проверки.

Кроме того, банк должен будет отказать отправителю денежного перевода и получателю денежного перевода в случае, если один из них находится в Санкционном перечне физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении есть сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности.