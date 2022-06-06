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Моя милиция меня... разводит на деньги

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- Ольга Новгородцева
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Гражданка Э.У. взяла в краткосрочную аренду квартиру в многоэтажном доме в центре Бишкека. Для каких именно целей она ее сняла – в данном случае неважно. Но старший участковый уполномоченный решил, что в съемной квартире находится притон. А может, и не верил в существование притона, - но понимал, что это – его шанс "заработать" немного денег.

Старший участковый дал указание своему непосредственному подчиненному проверить квартиру и арендаторшу: от жильцов многоэтажки якобы поступают многочисленные жалобы на творящиеся в квартире беспорядки (в действительности никаких жалоб не было).

Гражданку Э.У. долго выкуривали из квартиры. Милиционеры дежурили под дверью, стучали, требовали немедленно открыть, в противном случае грозя самыми страшными карами. В конце концов участковые объявили о своем намерении ломать дверь… И квартиросъемщица сдалась.

Э.У. доставили в опорный пункт милиции, рассказали о правовых последствиях организации притона (не слушая при этом никаких ее объяснений), для пущей важности сводили в кабинет дежурного следователя… И она опять сломалась. Согласилась для положительного решения вопроса заплатить милиционером 20 тысяч сомов.

Старший участковый привез женщину обратно домой, вынудил ее отдать в залог паспорт и 10 тысяч сомов (больше у нее не было). Паспорт был нужен для того, чтобы жертва не сорвалась с крючка, в ближайшее время отдала всю требуемую сумму, а дальше – регулярно отстегивала небольшое количество денег сотрудникам милиции за покровительство.

В милиции у Э.У. служил один знакомец, которому она и пожаловалась на свою горькую судьбу. Попросила забрать у участкового паспорт. Этот милиционер, Э. Эсенов, потом окажется на скамье подсудимых за посредничество в даче взятки. Паспорт своей приятельницы он у коллег забрал, взамен у неё взял 6 тысяч сомов для передачи участковым – и в этот момент был задержан сотрудниками Службы внутренних расследований МВД.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

"В результате указанных незаконных действий Э.Эсенова были грубо нарушены требования ст.7 Закона "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" - о недопущении злоупотребления служебными полномочиями, необходимости соблюдения установленных законом ограничений и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел, незамедлительного информирования руководства о каждом случае склонения его или других сотрудников к нарушению законности… Умышленные незаконные действия обвиняемого подрывают авторитет, имидж сотрудников органов внутренних дел, доверие граждан к правоохранительным органам".

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и просил осудить его без судебного разбирательства.

Ему пошли навстречу. Правоохранитель Эсенов признан виновным в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (более подходящей статьи в Уголовном кодексе для него не нашлось) и приговорен к штрафу в размере 5 тысяч расчетных показателей (500 000 сомов) в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/418965
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, деньги, милиция
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