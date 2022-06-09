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Депутат возмущен тем, что поправки к Закону о торговле застряли в кабмине

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- Александра Василькова
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Сегодня на заседании ЖК Депутат партии "Альянс" Эмиль Жамгырчиев поднял вопрос о "застрявших" в кабмине поправках к Закону "О внутренней торговле".

Он заявил о том, что импортные товары, заполнившие рынок республики после вхождения страны в ЕАЭС, вытесняют отечественную продукцию, тем самым мешая развиваться кыргызским производствам.

"В экономическом цикле есть такие компоненты как сырье, производство и сбыт. По сырьевому компоненту кабинет министров работает хорошо. Проблем никаких нет: своевременно законы разработали, освободили от налогов. По производству тоже нет проблем: выдаются кредиты и ссуды, есть фонды, в этом плане есть поддержка. Но в части сбыта отечественной продукции есть большая проблема. Любой сбыт отечественной продукции должен иметь спрос, хотя бы на своей территории на нашем рынке", - считает депутат.

По его мнению, основная сложность заключается не в отсутствии спроса, а в том, что нет торговых площадок.

"Наши производственные товары должны стоять на полках, а гипермаркеты для наших отечественных производителей создают жесткие условия. Допустим, ретробонусы в 13 процентов накручиваются. Непонятно, чем все это регулируется, кто контролирует. Есть маркетинг, штрафы, пеня, логистические услуги - это все заложено на основании договора. К сожалению, это законом не закреплено. Поэтому для наших отечественных производителей создаются неблагоприятные условия", - сказал Жамгырчиев.

Депутат обратил внимание коллег на тот факт, что в кабмине уже лежит разработанный законопроект о внутренней торговле, способный решить многие проблемы местных производителей и поставщиков, а также урегулировать отношения последних с торговыми площадками.

"В связи с чем законопроект "застрял"? Почему не заносят к нам в парламент?" - спросил он.

Обращаясь к представителю кабмина в ЖК Алмасбеку Абытову, депутат попросил дать протокольное поручение, чтобы ускорить передачу документа в парламент.

Напомним, сегодня Ассоциация АПК сделала заявление по поправкам в Закон о внутренней торговле. В нем говорится, что попытки торговых сетей противостоять принятию законов, защищающих отечественное производство, можно расценивать как угрозу продовольственной безопасности. Хотя в текущих геополитических условиях продовольственная независимость нашей республики является приоритетом государства. В связи с этим ассоциация обратилась к Ассоциации рынков с просьбой внимательно изучить законопроект о внутренней торговле с учетом вопросов защиты продуктовой и экономической безопасности нашего государства и не распространять в отношении законопроекта сведения и выводы, не соответствующие действительности.


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URL: https://www.vb.kg/419066
Теги:
бизнес, торговля, законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кабмин
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