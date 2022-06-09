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В Бишкеке проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня, 9 июня, на стадионе "Динамо" состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту. В торжественной церемонии принял участия заместитель министра МЧС полковник Урмат Шамырканов.

В течение дня лучшие спортсмены-пожарные столицы будут сражаться за звание победителя.

Спортивные состязания проводятся ежегодно с целью повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства спасателей, а также выявления сильнейших спортсменов для дальнейшего отбора в сборные команды, которые примут участие в международных соревнованиях, но главное - являются основной служебно-прикладной подготовкой для сотрудников ведомства.

В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту будут бороться 7 команд, а это более 40 спортсменов. Это пожарные спасатели пожарных частей УМЧС города Бишкека, в том числе и студенты университета КГТУ имени Исхака Раззакова, кафедры техносферной безопасности и кафедры пожарной безопасности университета КГУСТА.

Участникам предстоит продемонстрировать свою силу, выносливость и профессионализм в спортивных дисциплинах:

"Штурмовая лестница" - подъем по пожарной лестнице на 4-й этаж учебной башни;

преодоление полосы с препятствиями длиной 100 метров;

подъем по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа башни;

боевое развертывание.

Все дисциплины моделируют действия пожарных и спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций и взяты из повседневной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/419069
Теги:
МЧС, спорт, Бишкек, Соревнования
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