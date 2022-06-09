Имеющие ипотечный кредит и безработные могут получить пенсионные накопления

Граждане, имеющие ипотечный кредит, а также безработные лица смогут получить свои пенсионные накопления. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

Вступило в силу постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в Постановление правительства Кыргызской Республики "О правилах выплаты Социальным фондом Кыргызской Республики средств пенсионных накоплений Государственного накопительного пенсионного фонда".

Теперь пенсионными накоплениями смогут воспользоваться граждане, имеющие на сегодняшний день ипотечный кредит, а также их супруги в целях погашения основной суммы долга или процентов по кредиту. При этом в накопительной части личного страхового счета застрахованного лица, а также их супругов должны быть пенсионные накопления в сумме не менее 50 тысяч сомов.

Также граждане, признанные в установленном порядке официальными безработными, имеющие пенсионные накопления, могут получить данные средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума, а в случае наличия суммы меньше прожиточного минимума всю сумму.

Напоминаем, что накопительная часть пенсии назначается и выплачивается получателям, имеющим пенсионные накопления в накопительной части личного страхового счета и в нижеследующих случаях:

пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" и имеющим учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления; лицам, имеющим право на пенсию и обратившимся за ее назначением в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений; гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выехавшим или выезжающим на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики и имеющим учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления; наследникам умершего застрахованного лица, имеющего в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления; пенсионерам, вышедшим на пенсию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений; однократно лицам, получающим ипотечный кредит, при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений в сумме не менее пятисот расчетных показателей при условии отсутствия собственного жилья; однократно лицам, имеющим тяжелые заболевания, согласно Перечню тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений (накопительной части пенсии) (далее - Перечень заболеваний), указанному в приложении 4 к настоящим Правилам, при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

Справка "ВБ" Государственный накопительный пенсионный фонд - целевой страховой фонд, в котором аккумулируются страховые взносы на финансирование накопительной части пенсии, учитываемые в накопительной части страхового счета и инвестируемые в целях получения инвестиционного дохода в пользу застрахованных лиц. Данный фонд был введен в пенсионную систему начиная с 2010 года и его участниками являются мужчины, рожденные после 1 января 1964 года, и женщины, рожденные после 1 января 1969 года (застрахованные лица), т.е. у рожденных до этого в накопительной части страхового счета могут быть накопления только за 2010-2011 гг. (при условии уплаты страховых взносов), поскольку с 2012 года они были освобождены от уплаты страховых взносов в данный фонд.