Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 87.00 - 88.00

Имеющие ипотечный кредит и безработные могут получить пенсионные накопления

322  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане, имеющие ипотечный кредит, а также безработные лица смогут получить свои пенсионные накопления. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

Вступило в силу постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в Постановление правительства Кыргызской Республики "О правилах выплаты Социальным фондом Кыргызской Республики средств пенсионных накоплений Государственного накопительного пенсионного фонда".

Теперь пенсионными накоплениями смогут воспользоваться граждане, имеющие на сегодняшний день ипотечный кредит, а также их супруги в целях погашения основной суммы долга или процентов по кредиту. При этом в накопительной части личного страхового счета застрахованного лица, а также их супругов должны быть пенсионные накопления в сумме не менее 50 тысяч сомов.

Также граждане, признанные в установленном порядке официальными безработными, имеющие пенсионные накопления, могут получить данные средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума, а в случае наличия суммы меньше прожиточного минимума всю сумму.

Напоминаем, что накопительная часть пенсии назначается и выплачивается получателям, имеющим пенсионные накопления в накопительной части личного страхового счета и в нижеследующих случаях:

  1. пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании" и имеющим учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления;
  2. лицам, имеющим право на пенсию и обратившимся за ее назначением в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании", при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений;
  3. гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выехавшим или выезжающим на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики и имеющим учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления;
  4. наследникам умершего застрахованного лица, имеющего в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления;
  5. пенсионерам, вышедшим на пенсию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений;
  6. однократно лицам, получающим ипотечный кредит, при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений в сумме не менее пятисот расчетных показателей при условии отсутствия собственного жилья;
  7. однократно лицам, имеющим тяжелые заболевания, согласно Перечню тяжелых заболеваний, предоставляющих право на досрочное получение средств пенсионных накоплений (накопительной части пенсии) (далее - Перечень заболеваний), указанному в приложении 4 к настоящим Правилам, при наличии учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

Справка "ВБ" Государственный накопительный пенсионный фонд - целевой страховой фонд, в котором аккумулируются страховые взносы на финансирование накопительной части пенсии, учитываемые в накопительной части страхового счета и инвестируемые в целях получения инвестиционного дохода в пользу застрахованных лиц. Данный фонд был введен в пенсионную систему начиная с 2010 года и его участниками являются мужчины, рожденные после 1 января 1964 года, и женщины, рожденные после 1 января 1969 года (застрахованные лица), т.е. у рожденных до этого в накопительной части страхового счета могут быть накопления только за 2010-2011 гг. (при условии уплаты страховых взносов), поскольку с 2012 года они были освобождены от уплаты страховых взносов в данный фонд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419087
Теги:
Социальный фонд, пенсии, кредит, ипотека, безработица
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  