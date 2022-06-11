Житель Таласа отрекся от религиозно-экстремистских взглядов

Пресс-служба ГКНБ КР сообщает, что ведомством в рамках работ по предупреждению и пресечению деятельности религиозно-экстремистских и международных террористических организаций, проведены разъяснительно-профилактические мероприятия по переубеждению членов и сторонников, запрещенных РЭО на территории Кыргызской Республики.

В результате проведенных профилактических мероприятий, житель Таласа С.Ч.Т. осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов "Хизб ут-Тахрир".

Следует отметить, что С.Ч.Т. в 2012 году был завербован неизвестными эмиссарами в ряды РЭО "Хизб ут-Тахрир" и активно занимался пропагандой и распространением запрещенной литературы.

ГКНБ КР продолжается работа по предупреждению и пресечению незаконной экстремисткой и террористической деятельности.