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Житель Таласа отрекся от религиозно-экстремистских взглядов

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГКНБ КР сообщает, что ведомством в рамках работ по предупреждению и пресечению деятельности религиозно-экстремистских и международных террористических организаций, проведены разъяснительно-профилактические мероприятия по переубеждению членов и сторонников, запрещенных РЭО на территории Кыргызской Республики.

В результате проведенных профилактических мероприятий, житель Таласа С.Ч.Т. осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов "Хизб ут-Тахрир".

Следует отметить, что С.Ч.Т. в 2012 году был завербован неизвестными эмиссарами в ряды РЭО "Хизб ут-Тахрир" и активно занимался пропагандой и распространением запрещенной литературы.

ГКНБ КР продолжается работа по предупреждению и пресечению незаконной экстремисткой и террористической деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/419141
Теги:
ГКНБ, религия, Талас, экстримизм
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