Турецкие компании готовы инвестировать в Кадамжайский сурьмяной комбинат

Турецкие инвесторы готовы вложить более 50 миллионов долларов в восстановление ОАО Кадамжайский сурьмяный комбинат и Хайдарканское ртутное АО. Об этом сообщает председатель ценрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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Это стало известно на встрече представителей центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана с инвесторами и руководством предприятий в Кадамжае.

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Компания Дува-Таш уже начала сотрудничество с данными предприятиями - начаты восстановительные работы в производственных цехах, достигнута договоренность о совместной разработке месторождений Ак-Таш, Алтын-Жылга, погашается задолженность по зарплате и обязательным госотчислениям.

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По информации генерального директора предприятия Малика Юсай, уже заказаны специальные насосы для откачки воды из шахты Хайдарканского ртутного комбината, идут работы в кислородном цехе, асфальто-бетонном заводе, мини ГЭС сурьмяного комбината.

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Помимо основных производственных объектов компания планирует провести капитальный ремонт гостиниц предприятий, санаториев-профилакториев, а также в рамках соцподдержки вкладывать средства в обслуживающие и непрофильные производства - швейные цеха, производство запчастей и оборудования, сельхозпроизводство.

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Количество работников планируется довести до 2000 человек.

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