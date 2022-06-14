В России животных с раковыми опухолями вылечили на ускорителе нейтронов

Новосибирский государственный университет совместно с Институтом ядерной физики имени Будкера СО РАН представил результаты эксперимента по лечению домашних животных со злокачественными опухолями по методике бор-нейтронозахватной терапии. Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Будкера.

В испытаниях участвовали 15 кошек и собак. Эксперимент проводился in vivo, то есть непосредственно на организмах. Вначале животные получили препарат адресной доставки бора. Потом их погрузили в медикаментозный сон и облучали два часа. Во время процедуры ученые и ветврачи отслеживали физиологические параметры животных. Был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных.

Обычно у кошек и собак развиваются виды рака, похожие на человеческие. Сибирский эксперимент - ключевой в тестировании БНЗТ перед клиническими испытаниями на людях.

"За 50-летнюю историю методики по всему миру провели достаточно много экспериментов, но до сих пор в публикациях не отмечалось исследований на крупных млекопитающих с использованием ускорительных источников нейтронов. В этом отношении мы являемся абсолютными лидерами. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику", - заявил заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины Новосибирского госуниверситета Владимир Каныгин.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) - методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов. При взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в которой рождаются частицы с высокой энергией (альфа-частица и атомное ядро лития). Они перемещаются на короткие расстояния (5-9 мкм, что сопоставимо с диаметром клетки млекопитающего) и наносят смертельные повреждения опухолевым клеткам, не затрагивая при этом здоровые.

Некоторых четвероногих пациентов приходилось облучать дважды.

"У одной собаки на морде была такая большая опухоль, что "съела" все контрастное вещество на КТ. После облучения на морде практически ничего не осталось. Собаке снова сделали КТ с контрастом и обнаружили четыре метастаза в легких. Облучили повторно. Сейчас собака жива и здорова, это отражено в статье", - отметил научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Касатов.

Ученые утверждают, что задачу создания нейтронного источника, пригодного для терапии, они решили, и сейчас максимум, что они могут сделать - проводить систематическое лечение животных.

"До нас лучевого воздействия на опухоли у собак и кошек никто в регионе не проводил. Мы пионеры в этой области, по крайней мере, за Уралом. Нам поступает масса запросов на предмет оказания такого рода помощи, таков неожиданный "побочный эффект" эксперимента. Думаю, это направление будет развиваться в ближайшем будущем", - выразил мнение Владимир Каныгин.