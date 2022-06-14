В столице проходит семинар для женщин по госполитике в религиозной сфере

Государственная комиссия по делам религий организовала для женщин трехдневный семинар по госполитике в религиозной сфере, вопросов безопасности, предотвращения радикализма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в церемонии открытия выступили глава госкомиссии Тойгонбай Абдыкаров и муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев.

Основной целью мероприятия является продвижение государственной политики в сфере религии, свободы вероисповедания, религиозной грамотности, прав человека, социальной стабильности, укрепление межконфессионального согласия.

На семинаре лекции пройдут соответствующие представители МВД, ГКНБ, Госкомиссии по делам религии и Духовного управления мусульман Кыргызстана.