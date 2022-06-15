Предпринимательницы КР получили полмиллиарда сомов на развитие бизнеса

За 5 месяцев текущего года ОАО "Гарантийный фонд" оказал поддержку представительницам женской половины малого и среднего бизнеса, предоставив 62 гарантии на сумму около 100 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Отмечается, что гарантийное обеспечение позволило предпринимательницам получить доступ к кредитным ресурсам на сумму более 473 миллиона сомов.

"Всего за весь период деятельности ОАО "Гарантийный фонд" было выдано без малого 800 гарантий на сумму, превысившую отметку в 1 миллиард сомов, благодаря которым женское предпринимательство оформило банковские кредиты объемом более 3,5 миллиарда сомов", - говорится в сообщении.

Женщины, воспользовавшиеся услугами ОАО "Гарантийный фонд", представляют практически все отрасли, в том числе экспортоориентированные и импортозамещающие - швейники, сельхозпроизводители, переработчики.

Отметим, что около трети от общего числа гарантий для получение кредитных ресурсов в текущем году было предоставлено непосредственно на развитие женского предпринимательства.