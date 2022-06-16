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Суд оправдал Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам

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Бывшего президента Алмазбека Атамбаева оправдали по двум уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Его обвиняли в незаконной выдаче гражданства 10 гражданам Турции и злоупотреблением должностного положения при строительстве школы в Калыс-Ордо.

"Приговором Первомайского районного суда Бишкека от 16 июня 2022 года А.А. признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 320, частью 1 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года, и оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления.

Также следует отметить, что данный приговор может быть обжалован в Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня его провозглашения", - говорится в сообщении суда.


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URL: https://www.vb.kg/419398
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, школа
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