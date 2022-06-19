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Госслужащие прошли тренинг по защите персональных данных

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в столице прошел двухдневный тренинг по защите персональных данных. Об этом сообщает государственное агентство по защите персональных данных.

По ее данным, с участниками были обсуждены пилотная версию реестра держателей персональных данных, ключевые вопросы контроля и проверок со стороны агентства.

Международным опытом и практиками на тренинге поделилась международный эксперт в сфере защиты персданных, приватности и конфиденциальности из Грузии Тамар Калдани. С презентацией о требуемом уровне защищенности информационных систем для держателей персональных данных рассказывал международный эксперт в сфере кибербезопасности и информационной гигиены ОФ "Гражданская инициатива интернет политики" Артём Горяйнов.


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URL: https://www.vb.kg/419467
Теги:
Грузия, Бишкек
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